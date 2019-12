Konsortium um Bauunternehmen übernimmt Asiana Airlines

SEOUL (awp international) - Ein Konsortium um die südkoreanische Baufirma Hyundai Development übernimmt die zweitgrösste Fluggesellschaft des Landes, Asiana Airlines. Das Konsortium habe den Vertrag zur Übernahme von 30,77 Prozent an dem Star-Alliance-Mitglied unterzeichnet, teilte die Baufirma HDC am Freitag mit. Das Konsortium investiert 2,5 Billionen Won (etwa 1,94 Milliarden Euro) in die Anteile, die Managementrechte an Asiana sowie für neu herauszugebende Aktien.

Der Mutterkonzern Kumho Asiana Group hatte sich im Frühjahr wegen Finanzproblemen dazu bereit erklärt, die Anteile an seiner wichtigsten, aber hoch verschuldeten Tochter zu veräussern. Grösster Anteilseigner bei der Airline war das Unternehmen Kumho Industrial.

"Wir werden sofort den Prozess zur Übernahme von Asiana Airlines angehen, um das Unternehmen zu stabilisieren", erklärte der HDC-Vorsitzende Chung Mong Gyu. Nach Angaben eines Sprechers von Asiana Airlines wird das Verfahren spätestens im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Das Konsortium um HDC und den Börsenmakler Mirae Asset Daewoo war im November zum bevorzugten Bieter ausgewählt worden. Der Verkauf umfasst auch die zu Asiana Airlines gehörenden Firmen, die Billigfluglinien Air Seoul und Air Busan eingeschlossen. An dem Bieterverfahren hatten zwei weitere Konsortien teilgenommen, einschliesslich eines Bündnisses um den einheimischen Aekyung-Konzern.

