Konoshima Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Konoshima Chemical hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 51.58 JPY, nach 38.90 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 7.24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Konoshima Chemical 6.94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch