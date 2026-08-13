Konoike Transport präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Konoike Transport präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 72.05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Konoike Transport 87.17 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.32 Prozent zurück. Hier wurden 89.01 Milliarden JPY gegenüber 89.29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch