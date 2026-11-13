Konoike Transport legte Quartalsergebnis vor

Konoike Transport hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 56.18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Konoike Transport 65.94 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 89.63 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90.03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch