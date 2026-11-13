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13.11.2026 15:49:42

KONJUNKTUR IM BLICK/Was werden die Ausserirdischen sagen?

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Leben wir gerade in einem Science Fiction (SF) oder einer Dystopie? Diese Frage erhebt sich angesichts rasanter Fortschritte beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und der Tatsache, dass die neue Version eines Computerspiels, in dem es um Autodiebstahl geht, demnächst einen messbaren Teil der globalen (männlichen) Erwerbsbevölkerung kurzfristig der Arbeitswelt entfremden und den Klimawandel beschleunigen wird. Und falls es sich um SF handelt: Wann kommen die Ausserirdischen und wie sollen wir ihnen das alles erklären? Vielleicht fangen wir mit einfachen Dingen wie der Konjunktur an...

ZEW-Konjunkturerwartungen stagnieren im November

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland dürften im November stagniert haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung erhobener Index auf dem Vormonatsniveau von 28,1 Punkte geblieben ist, nachdem er im Oktober etwas gesunken war. Die Rahmenbedingungen der Unternehmen haben sich im vergangenen Monat insofern etwas gebessert, als der Ölpreis gefallen ist - was wiederum mit der Schlappe der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen zu tun hatte. Allerdings hielt sich die Begeisterung in der Wirtschaft über den Erdrutschsieg der Demokraten in Grenzen. Die ebenfalls nach den US-Wahlen von Sentix erhobenen Konjunkturerwartungen waren marginal gestiegen. Die Zahlen werden am Dienstag (11.00 Uhr) veröffentlicht.

In der Woche kommen ausserdem Daten zum Auftragsbestand im September (Mittwoch, 8.00 Uhr), sowie zum Gastgewerbeumsatz im selben Monat (Donnerstag, 8.00 Uhr). Am Freitag (16.00 Uhr) wird die Vorabschätzung zur Entwicklung des Verbrauchervertrauens im Euroraum veröffentlicht. Am Dienstag kommt zudem eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten: Importpreise für Oktober (14.30 Uhr), Industrieproduktion für Oktober und Einzelhandelsumsätze ebenfalls für Oktober (14.30 Uhr).

US-Einzelhandelsumsatz wächst im Oktober etwas weniger stark

Das Wachstum der US-Einzelhandelsumsätze dürfte sich nach den überaus starken Zahlen für August September im Oktober etwas abgeschwächt haben. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen sind, nachdem sie im Vormonat um 0,9 Prozent angezogen hatten. Für die Umsätze ohne Autos wird ein Zuwachs von 0,3 (September: 0,9) Prozent prognostiziert. Die Umsatzzahlen werden nicht preisbereinigt, beinhalten also die zuletzt weiter gestiegene Inflation. Analysten sahen in den Umsatzzuwächsen gleichwohl Anzeichen einer robusten privaten Nachfrage.

Die Woche beginnt am Montag (00:50 Uhr) mit Zahlen zum japanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal:

Japans Wirtschaft verliert im dritten Quartal an Schwung

Das Wachstum der japanischen Wirtschaft dürfte sich im dritten Quartal auf 0,1 (Vorquartal: 0,4) Prozent gegenüber dem zweiten Quartal abgeschwächt haben. Hauptverantwortlich für die Konjunkturabkühlung sind gestiegene Energiekosten nach dem Auslaufen staatlicher Subventionen, was die Kaufkraft schmälert und den privaten Konsum belastet. Stützend wirken hingegen eine hohe Nachfrage im Bereich KI, die die Exporte antreibt, sowie solide Unternehmensinvestitionen und hohe Gewinne. Da die Inflation zudem zunehmend von der Binnennachfrage getragen wird, bleibt der Spielraum für eine weitere behutsame Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan bestehen.

Das Ereignis mit der global grössten Breitenwirkung wird aber zweifellos der offizielle Start des Spiels Grand Theft Auto von Rockstar Games sein. Eine aktuelle Auswertung des Münchner Personalsoftware-Anbieters Personio (der anonymisiert die Buchungen von 1,6 Millionen Beschäftigten in Europa auswertet) zeigt, dass für den 19. November in Deutschland 38 Prozent mehr Urlaubsanträge eingetragen wurden als an einem durchschnittlichen Tag. Noch extremer ist der kurzfristige Abbau von Überstunden - hier gibt es ein Plus von satten 58 Prozent. In den USA meldet der HR-Dienstleister Bamboo HR neben einem Anstieg der Urlaubstage auch die Erwartung einer massiven Krankmeldewelle, die in der Branche bereits scherzhaft "GTA 6 flu" (GTA-6-Grippe) genannt wird.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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