KONGSBERG MARITIME ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.82 NOK. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.820 NOK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KONGSBERG MARITIME ASA Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.64 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 6.31 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.803 NOK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6.71 Milliarden NOK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch