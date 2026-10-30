Kone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kone hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kone ein EPS von 0.430 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.21 Prozent auf 2.91 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch