Kone Aktie 2028477 / FI0009013403
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29.04.2026 16:05:06
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von den Finanzinvestoren Cinven und Advent.
Der Zusammenschluss würde Kones Grösse fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro.
TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.In Helsinki fällt die Kone-Aktie zeitweise um 4,33 Prozent auf 53,86 Euro. Für die thyssenkrupp-Aktie geht es via XETRA derweil 6,59 Prozent auf 9,32 Euro nach oben.
NEW YORK (awp international)
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