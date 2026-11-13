Kondotec: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kondotec gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 26.46 JPY. Im letzten Jahr hatte Kondotec einen Gewinn von 33.49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kondotec im vergangenen Quartal 21.88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kondotec 20.47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch