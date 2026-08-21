KonaTel präsentierte Quartalsergebnisse

KonaTel präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 1.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch