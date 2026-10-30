Konami vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Konami lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 344.24 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Konami ein EPS von 196.60 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178.45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch