Konaka legte Quartalsergebnis vor

Konaka hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Konaka vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 55.24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31.730 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.58 Prozent auf 9.10 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31.00 JPY. Im Vorjahr waren 14.23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.77 Prozent zurück. Hier wurden 51.18 Milliarden JPY gegenüber 55.49 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch