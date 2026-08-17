Konaka legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Konaka hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8.67 JPY gegenüber -2.590 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.15 Prozent auf 11.82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch