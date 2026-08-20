Komputronik: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Komputronik präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 391.5 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 1.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Komputronik 397.8 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch