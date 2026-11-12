Kompap verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kompap hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12.79 Prozent auf 22.4 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Kompap 25.7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch