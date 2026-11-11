Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger

CoreWeave übertrifft die eigene Prognose und hebt den Ausblick an

Verlust von CoreWeave wächst deutlich schneller als das Geschäft

Chipwerte profitieren auf unterschiedlichen Wegen

Die Zahlen von CoreWeave stützen die Erzählung vom anhaltenden KI-Ausbau, denn der Cloud-Anbieter übertraf am Dienstag nach US-Börsenschluss die eigene Umsatzprognose und hob den Jahresausblick an. An der NASDAQ ziehen am Mittwoch die Aktien von Micron Technology, Super Micro, Marvell, Intel, Arm und IREN deutlich an. Ob das die Zweifel an der Finanzierung zerstreut, ist eine andere Frage.

CoreWeave liefert ein Nachfragesignal für den KI-Ausbau

CoreWeave meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar nach 1,37 Milliarden im Vorjahresquartal. Das liegt über der im August 2026 ausgegebenen eigenen Spanne von 3,45 bis 3,6 Milliarden US-Dollar. Für Zulieferer ist das ein Nachfragesignal, denn der Anbieter baut Rechenleistung aus und braucht dafür Chips, Speicher und Server. Die Jahresprognose steigt auf 13,0 bis 13,3 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand auf rund 132,5 Milliarden.

Die Kehrseite: Der Nettoverlust stieg auf 709 Millionen US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es 110 Millionen. Die Zahlen belegen damit Nachfrage, zeigen aber auch, dass der Ausbau teuer erkauft ist. Für Zulieferer zählt kurzfristig der Auftrag, langfristig die Zahlungsfähigkeit der Abnehmer.

Micron und Super Micro: Umsatz steigt, Marge bei Super Micro sinkt

Micron Technology steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal 2026 auf 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden im Vorjahresquartal, wie der Speicherhersteller Ende September berichtete. Für das erste Geschäftsquartal 2027 stellt Micron 61,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht, und Konzernchef Sanjay Mehrotra erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027. Die Aktie legt vorbörslich zeitweise um 6,2 Prozent auf 769,85 US-Dollar zu.

Super Micro, Hersteller von KI-Servern, kam im ersten Geschäftsquartal 2027 auf 19,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, wie das Unternehmen am Anfang November vermeldete. Die Bruttomarge sank allerdings auf 12,7 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorquartal. Vorbörslich notierte die Aktie 7,0 Prozent höher bei 29,74 US-Dollar. Beide Werte hängen am gleichen Ausbau, aber auf unterschiedlichen Stufen: Micron liefert den knappen Speicher, Super Micro baut daraus Systeme. Die Marge zeigt, wo der Preisdruck liegt.

Intel, Arm, Marvell und IREN: Wie breit der KI-Ausbau trägt

Beim Chipkonzern Intel wuchs das Rechenzentrumssegment Data Center and AI im dritten Quartal 2026 um 78 Prozent. Das Client-Geschäft mit PC-Chips schrumpfte dagegen um 5 Prozent, wie Intel zuletzt Ende Oktober veröffentlichte. Finanzchef David Zinsner erwartet die PC-Schwäche mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2027. Die Aktie steigt vorbörslich zeitweise um 4,3 Prozent auf 60,65 US-Dollar.

Der Chipdesigner Arm, dessen Architektur in Rechenzentren mit Intels x86-Prozessoren konkurriert, steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal 2027 (bis Ende September) um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, wie Anfang November mitgeteilt. Getragen wurde das Quartal vom Lizenzgeschäft, das um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar zulegte. Die nutzungsabhängigen Gebühren aus Rechenzentrumschips verdoppelten sich. Für das laufende Quartal stellt Arm rund 1,54 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Mit einem eigenen Prozessor, der AGI CPU, will der Konzern in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 zusammen bis zu 2 Milliarden US-Dollar erlösen und tritt damit erstmals selbst als Chipverkäufer auf. Die an der NASDAQ notierten ADRs legen vorbörslich zeitweise 6 Prozent auf 192,38 US-Dollar zu.

Marvell vereinbarte am 2. November die Übernahme von Lumentum in einem reinen Aktiendeal mit einem Unternehmenswert von 115 Milliarden US-Dollar. Die Marvell-Aktie gewinnt am Mittwoch vorbörslich 7 Prozent auf 165,25 US-Dollar. Beim Bitcoin-Miner und KI-Cloud-Anbieter IREN stieg der KI-Cloud-Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2027 um 182 Prozent auf 200 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen vergangenen Donnerstag mitteilte. Die Aktie legt vorbörslich zeitweise 6,5 Prozent auf 21,02 US-Dollar zu. Die Bewegungen ähneln sich, die Geschäftsbilder nicht: Intel hängt an der PC-Schwäche, Arm am Schritt zum eigenen Chip, Marvell an einer Übernahme, IREN an der Finanzierung seines Ausbaus.

KI-Story: Nachfrage bestätigt, Rechnung noch offen

Die Antwort auf die Frage nach der KI-Story fällt zweigeteilt aus. Bei der Nachfrage stützen die Zahlen sie: Vom Speicher über Server und Prozessoren bis zur Netzwerktechnik wachsen die Rechenzentrumsgeschäfte der Zulieferer, und CoreWeave plant mit noch mehr Umsatz. Offen bleibt dagegen, wie lange sich der Ausbau in diesem Tempo finanzieren lässt. Beim Kunden CoreWeave wachsen die Verluste schneller als die Erlöse.

Für Anleger lohnt deshalb der Blick darauf, wer am Ausbau tatsächlich verdient. Wo das Angebot knapp ist wie beim Speicher, dürften Hersteller wie Micron auch beim Preis profitieren. Wo Wettbewerb herrscht wie im Serverbau, wächst der Umsatz, ohne dass die Marge mitzieht. Der gemeinsame Kursanstieg am Mittwoch verdeckt diese Unterschiede.

Einen weiteren Hinweis liefert Marvell am 1. Dezember mit seinen Quartalszahlen. Im Blick stehen dann die Nachfrage im Netzwerkgeschäft, die enger gefasste Umsatzspanne und die Frage, wie der Markt die geplante Lumentum-Übernahme einordnet.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

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