Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’997 -0.3%  SPI 21’102 -0.2%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’530 0.7%  Euro 0.9233 0.2%  EStoxx50 6’367 0.6%  Gold 4’043 0.3%  Bitcoin 61’177 0.6%  Dollar 0.8297 0.5%  Öl 93.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Partners Group2460882ABB1222171Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
E.ON-Aktie fällt: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
Lufthansa-Aktie im Fokus: Swiss verschiebt Dubai-Flüge bis März
Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Energy-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rückenwind für KI-Zulieferer 11.11.2026 12:10:00

Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger

Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger

Aktien von Chipwerten und Serverherstellern ziehen am Mittwoch an, doch das schuldenfinanzierte Wachstum der Cloud-Anbieter wirft die Frage auf, wie tragfähig der Ausbau ist.

Super Micro Computer
24.19 CHF 3.93%
Kaufen Verkaufen
  • CoreWeave übertrifft die eigene Prognose und hebt den Ausblick an
  • Verlust von CoreWeave wächst deutlich schneller als das Geschäft
  • Chipwerte profitieren auf unterschiedlichen Wegen

Die Zahlen von CoreWeave stützen die Erzählung vom anhaltenden KI-Ausbau, denn der Cloud-Anbieter übertraf am Dienstag nach US-Börsenschluss die eigene Umsatzprognose und hob den Jahresausblick an. An der NASDAQ ziehen am Mittwoch die Aktien von Micron Technology, Super Micro, Marvell, Intel, Arm und IREN deutlich an. Ob das die Zweifel an der Finanzierung zerstreut, ist eine andere Frage.

CoreWeave liefert ein Nachfragesignal für den KI-Ausbau

CoreWeave meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar nach 1,37 Milliarden im Vorjahresquartal. Das liegt über der im August 2026 ausgegebenen eigenen Spanne von 3,45 bis 3,6 Milliarden US-Dollar. Für Zulieferer ist das ein Nachfragesignal, denn der Anbieter baut Rechenleistung aus und braucht dafür Chips, Speicher und Server. Die Jahresprognose steigt auf 13,0 bis 13,3 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand auf rund 132,5 Milliarden.

Die Kehrseite: Der Nettoverlust stieg auf 709 Millionen US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es 110 Millionen. Die Zahlen belegen damit Nachfrage, zeigen aber auch, dass der Ausbau teuer erkauft ist. Für Zulieferer zählt kurzfristig der Auftrag, langfristig die Zahlungsfähigkeit der Abnehmer.

Micron und Super Micro: Umsatz steigt, Marge bei Super Micro sinkt

Micron Technology steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal 2026 auf 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden im Vorjahresquartal, wie der Speicherhersteller Ende September berichtete. Für das erste Geschäftsquartal 2027 stellt Micron 61,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht, und Konzernchef Sanjay Mehrotra erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027. Die Aktie legt vorbörslich zeitweise um 6,2 Prozent auf 769,85 US-Dollar zu.

Super Micro, Hersteller von KI-Servern, kam im ersten Geschäftsquartal 2027 auf 19,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, wie das Unternehmen am Anfang November vermeldete. Die Bruttomarge sank allerdings auf 12,7 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorquartal. Vorbörslich notierte die Aktie 7,0 Prozent höher bei 29,74 US-Dollar. Beide Werte hängen am gleichen Ausbau, aber auf unterschiedlichen Stufen: Micron liefert den knappen Speicher, Super Micro baut daraus Systeme. Die Marge zeigt, wo der Preisdruck liegt.

Intel, Arm, Marvell und IREN: Wie breit der KI-Ausbau trägt

Beim Chipkonzern Intel wuchs das Rechenzentrumssegment Data Center and AI im dritten Quartal 2026 um 78 Prozent. Das Client-Geschäft mit PC-Chips schrumpfte dagegen um 5 Prozent, wie Intel zuletzt Ende Oktober veröffentlichte. Finanzchef David Zinsner erwartet die PC-Schwäche mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2027. Die Aktie steigt vorbörslich zeitweise um 4,3 Prozent auf 60,65 US-Dollar.

Der Chipdesigner Arm, dessen Architektur in Rechenzentren mit Intels x86-Prozessoren konkurriert, steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal 2027 (bis Ende September) um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, wie Anfang November mitgeteilt. Getragen wurde das Quartal vom Lizenzgeschäft, das um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar zulegte. Die nutzungsabhängigen Gebühren aus Rechenzentrumschips verdoppelten sich. Für das laufende Quartal stellt Arm rund 1,54 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Mit einem eigenen Prozessor, der AGI CPU, will der Konzern in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 zusammen bis zu 2 Milliarden US-Dollar erlösen und tritt damit erstmals selbst als Chipverkäufer auf. Die an der NASDAQ notierten ADRs legen vorbörslich zeitweise 6 Prozent auf 192,38 US-Dollar zu.

Marvell vereinbarte am 2. November die Übernahme von Lumentum in einem reinen Aktiendeal mit einem Unternehmenswert von 115 Milliarden US-Dollar. Die Marvell-Aktie gewinnt am Mittwoch vorbörslich 7 Prozent auf 165,25 US-Dollar. Beim Bitcoin-Miner und KI-Cloud-Anbieter IREN stieg der KI-Cloud-Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2027 um 182 Prozent auf 200 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen vergangenen Donnerstag mitteilte. Die Aktie legt vorbörslich zeitweise 6,5 Prozent auf 21,02 US-Dollar zu. Die Bewegungen ähneln sich, die Geschäftsbilder nicht: Intel hängt an der PC-Schwäche, Arm am Schritt zum eigenen Chip, Marvell an einer Übernahme, IREN an der Finanzierung seines Ausbaus.

KI-Story: Nachfrage bestätigt, Rechnung noch offen

Die Antwort auf die Frage nach der KI-Story fällt zweigeteilt aus. Bei der Nachfrage stützen die Zahlen sie: Vom Speicher über Server und Prozessoren bis zur Netzwerktechnik wachsen die Rechenzentrumsgeschäfte der Zulieferer, und CoreWeave plant mit noch mehr Umsatz. Offen bleibt dagegen, wie lange sich der Ausbau in diesem Tempo finanzieren lässt. Beim Kunden CoreWeave wachsen die Verluste schneller als die Erlöse.

Für Anleger lohnt deshalb der Blick darauf, wer am Ausbau tatsächlich verdient. Wo das Angebot knapp ist wie beim Speicher, dürften Hersteller wie Micron auch beim Preis profitieren. Wo Wettbewerb herrscht wie im Serverbau, wächst der Umsatz, ohne dass die Marge mitzieht. Der gemeinsame Kursanstieg am Mittwoch verdeckt diese Unterschiede.

Einen weiteren Hinweis liefert Marvell am 1. Dezember mit seinen Quartalszahlen. Im Blick stehen dann die Nachfrage im Netzwerkgeschäft, die enger gefasste Umsatzspanne und die Frage, wie der Markt die geplante Lumentum-Übernahme einordnet.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 3.8417 14.36 144993739
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang

Bildquelle: Den Rise / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:07 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
09:21 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:14 SMI setzt neue Bestmarke
08:41 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’618.87 19.53 SBBXZU
Short 15’919.13 13.99 S5B0BU
Short 16’532.85 8.90 S8BMRU
SMI-Kurs: 14’996.92 11.11.2026 13:55:23
Long 14’364.06 19.53 SJQJBU
Long 14’041.46 13.92 STE1BU
Long 13’423.05 8.82 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.