Kommentar der NZZ zum Einmarsch Russlands in die Ukraine

Zürich (awp/sda) - Der Chefredaktor der "Neuen Zürcher Zeitung" schreibt zum Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine:

"Mit dem Krieg in der Ukraine senkt sich ein Vorhang über Europa. Er wird anders aussehen, er ist vermutlich nicht eisern, aber er führt wieder zu einer Spaltung. Die Nato muss jetzt eine Renaissance erleben. Zunächst müssen die durch den russischen Truppenaufmarsch in Weissrussland direkt gefährdeten baltischen Staaten geschützt werden. Dort und in anderen Frontstaaten wie Polen sollten nun Nato-Streitkräfte permanent und nicht nur temporär stationiert werden. (...) Die Vergrösserung der Nato war ein vorausschauender Akt, um zu vereiteln, dass Mitteleuropa zu einer Zone reduzierter Sicherheit und damit zum Objekt russischer Erpressungsmanöver wird. Die Osterweiterung diente der Verteidigung, nicht dem Angriff."