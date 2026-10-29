KOMERI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KOMERI liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOMERI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 87.46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOMERI 73.21 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 94.16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch