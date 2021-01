Komerční banka crée un avenir numérique avec Syncordis

PRAGUE, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Komerční banka commencera cette année une migration progressive vers une nouvelle plateforme logicielle depuis Temenos. Syncordis fournira et installera le système. Il s'agit de l'un des investissements les plus cruciaux de Komerční banka. L'objectif est d'atteindre le niveau de référence de la numérisation des services bancaires en République tchèque.

« La signature du contrat avec Syncordis et Temenos constitue pour nous un investissement stratégique dans notre avenir. Il s'agit d'une étape cruciale dans l'histoire de Komerční banka, qui confirme notre leadership en matière de numérisation sur le marché bancaire tchèque. Nous apprécions d'avoir l'opportunité de travailler avec des partenaires qui partagent notre approche de l'innovation et nous aideront à utiliser, au profit de nos clients, les dernières technologies, qui seront intégrées naturellement à nos efforts », a déclaré Jan Juchelka, PDG de Komerční banka, ajoutant : « L'augmentation du niveau de satisfaction de nos clients et l'amélioration de l'expérience client globale font partie des objectifs principaux et naturels de cet investissement. »

Pierre Servais, directeur commercial EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de Syncordis, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de mener une coopération stratégique avec Komerční banka et d'accompagner cette institution dans sa volonté de transformer les principales opérations bancaires. Nous sommes également heureux de diriger son parcours de numérisation. L'innovation et la volonté de transformer sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui en constante évolution. Grâce à la puissante technologie Temenos et à l'expertise étendue de Syncordis en matière de mise en œuvre, Komerční banka sera en mesure de tirer parti des nouvelles possibilités de la banque numérique et d'offrir à ses clients une nouvelle expérience basée sur les fondations d'un environnement technologique de pointe. »

Le partenariat à long terme de Komerční banka avec Syncordis comprend la fourniture et la mise en œuvre du logiciel bancaire Temenos qui aidera la banque et ses filiales à poursuivre leur numérisation, en simplifiant la gamme de leurs produits, et à améliorer la sécurité et le développement durable des entreprises.

Komerční banka est le premier client de Syncordis en Europe de l'Est.