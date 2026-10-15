KOMEDA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KOMEDA hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35.99 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KOMEDA 15.35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch