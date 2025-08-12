|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 09:00:36
Komax plant nur wenige Entlassungen in der Schweiz
Dierikon (awp) - Trotz einem grossen Sparprogramm bei der Komax Gruppe kommt es in der Schweiz nur zu wenigen Entlassungen. Es seien "weniger als zehn" geplant, sagte Mediensprecher Roger Müller auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Im Rahmen des seit 2024 laufenden Sparprogramms seien hierzulande bisher 60 Stellen weggefallen, so Müller weiter. Diese seien durch natürliche Abgänge abgebaut worden, also etwa durch Pensionierungen oder den Verzicht auf Ersatz bei Kündigungen.
Der Stellenabbau erstrecke sich über die rund 50 Gesellschaften von Komax weltweit, wobei vor allem Standorte in Europa betroffen sind. Aber auch in Mexiko beispielsweise fallen laut Müller Jobs weg. Die betroffenen Personen erhielten in den nächsten Tagen Bescheid. Der Abbau soll sodann bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein.
Komax hatte mit den Halbjahreszahlen ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Mit diesem sollen 200 Stellen der ingesamt rund 3400 Mitarbeitenden abgebaut werden. Die seit 2024 umgesetzten Strukturmassnahmen führten laut Komax schon bisher zu einer Reduktion der Jobs von rund 250 Mitarbeitenden.
sc/rw
