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04.11.2026 10:01:33
Komax Gruppe richtet Organisation konsequent marktorientiert aus
|
KOMAX Holding AG
/ Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Dierikon, 4. November 2026
Medienmitteilung
Per 1. Januar 2027 setzt die Komax Gruppe einen weiteren Schritt ihrer Neuausrichtung um. Die drei bisherigen Business Units werden durch die beiden marktorientierten Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation ersetzt. Damit verbunden ist eine Verkleinerung der Gruppenleitung von fünf auf vier Mitglieder. Reto Steiner wird neu Mitglied der Gruppenleitung, während Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz das Gremium verlassen werden. Gleichzeitig übernimmt Roger Albrecht die Führung der Komax Gruppe als neuer CEO.
Mit der vor einigen Monaten eingeleiteten Neuausrichtung schafft die Komax Gruppe die Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum. Sie will damit ihre Position in der Automobilindustrie sichern und gleichzeitig attraktive Wachstumschancen in weiteren Märkten gezielter nutzen. Per 1. Januar 2027 vereinfacht die Komax Gruppe dafür ihre Organisationsstruktur und richtet sie stärker an den jeweiligen Märkten und Kundenbedürfnissen aus. An die Stelle der bisherigen drei Business Units (Solutions, Quality Solutions und Market & Digital Services) treten die zwei Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation. Diese übernehmen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service.
Reto Steiner wird neues Mitglied der Gruppenleitung
Jürgen Hohnhaus, Executive Vice President BU Solutions, und Tobias Rölz, Executive Vice President BU Market & Digital Services, werden die Gruppenleitung per Ende 2026 verlassen. In der ersten Jahreshälfte 2027 werden sie die Implementierung der neuen Organisationsstruktur unterstützen und vorantreiben. «Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz haben die Weiterentwicklung der Komax Gruppe während sieben beziehungsweise neun Jahren mit grossem Engagement geprägt. Dabei haben sie unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration der Schleuniger Gruppe geleistet und mit viel Einsatz dazu beigetragen, die Komax Gruppe wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Dafür danke ich ihnen im Namen des Verwaltungsrats herzlich und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute», sagt Andreas Häberli, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim der Komax Gruppe.
Kontakt
Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3’000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.
Komax Stories
Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KOMAX Holding AG
|Industriestrasse 6
|6036 Dierikon
|Schweiz
|ISIN:
|CH0010702154
|Valorennummer:
|907324
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900UID9PCQXLG9479
|EQS News ID:
|2428184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428184 04.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Komax am 04.11.2026
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