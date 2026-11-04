Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’020 0.0%  SPI 21’180 0.1%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’608 0.7%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 6’300 0.5%  Gold 4’131 1.7%  Bitcoin 65’553 -0.3%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 96.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
SAF-Holland-Aktie legt zu: Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal zu
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
US-Dollar stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten - Das steckt dahinter
Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
Suche...
ETF Sparplan

Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2026 10:01:33

Komax Gruppe richtet Organisation konsequent marktorientiert aus

Komax
73.10 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Komax Gruppe richtet Organisation konsequent marktorientiert aus

04.11.2026 / 10:01 CET/CEST

Dierikon, 4. November 2026

Medienmitteilung

Per 1. Januar 2027 setzt die Komax Gruppe einen weiteren Schritt ihrer Neuausrichtung um. Die drei bisherigen Business Units werden durch die beiden marktorientierten Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation ersetzt. Damit verbunden ist eine Verkleinerung der Gruppenleitung von fünf auf vier Mitglieder. Reto Steiner wird neu Mitglied der Gruppenleitung, während Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz das Gremium verlassen werden. Gleichzeitig übernimmt Roger Albrecht die Führung der Komax Gruppe als neuer CEO.

Mit der vor einigen Monaten eingeleiteten Neuausrichtung schafft die Komax Gruppe die Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum. Sie will damit ihre Position in der Automobilindustrie sichern und gleichzeitig attraktive Wachstumschancen in weiteren Märkten gezielter nutzen. Per 1. Januar 2027 vereinfacht die Komax Gruppe dafür ihre Organisationsstruktur und richtet sie stärker an den jeweiligen Märkten und Kundenbedürfnissen aus. An die Stelle der bisherigen drei Business Units (Solutions, Quality Solutions und Market & Digital Services) treten die zwei Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation. Diese übernehmen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service.

Reto Steiner wird neues Mitglied der Gruppenleitung
Oliver Blauenstein, seit 2023 Mitglied der Gruppenleitung und Leiter der Business Unit Quality Solutions, wird neu das Business Segment Automotive führen. Reto Steiner übernimmt die Leitung des Business Segments Industrial & Transportation und wird Mitglied der Gruppenleitung. Er ist seit September 2022 für die Komax Gruppe tätig, zunächst als Leiter des Business Segments Products bei Schleuniger und seit 2024 als Vice President Center of Competence Semi Automation. Gleichzeitig ist er Managing Director des Standorts Thun, Schweiz. Reto Steiner ist diplomierter Maschinenbauingenieur der Fachhochschule Biel und verfügt über ein Nachdiplomstudium in Supply Chain & Logistik sowie einen Executive MBA der Quantic School of Business and Technology in Washington, D.C. Vor seinem Wechsel zur Komax Gruppe war Reto Steiner viereinhalb Jahre Chief Operating Officer (COO) bei der Gilgen Door Systems AG. Davor war er 16 Jahre für die Comet AG tätig, wo er seine Laufbahn als Entwicklungsingenieur begann und später verschiedene Führungsfunktionen in Produktion, Supply Chain und Operations übernahm.

Jürgen Hohnhaus, Executive Vice President BU Solutions, und Tobias Rölz, Executive Vice President BU Market & Digital Services, werden die Gruppenleitung per Ende 2026 verlassen. In der ersten Jahreshälfte 2027 werden sie die Implementierung der neuen Organisationsstruktur unterstützen und vorantreiben. «Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz haben die Weiterentwicklung der Komax Gruppe während sieben beziehungsweise neun Jahren mit grossem Engagement geprägt. Dabei haben sie unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration der Schleuniger Gruppe geleistet und mit viel Einsatz dazu beigetragen, die Komax Gruppe wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Dafür danke ich ihnen im Namen des Verwaltungsrats herzlich und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute», sagt Andreas Häberli, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim der Komax Gruppe.

Roger Albrecht ab 1. Januar 2027 neuer CEO
Per 1. Januar 2027 wird die Gruppenleitung damit von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Neben Oliver Blauenstein, EVP Automotive, Reto Steiner, EVP Industrial & Transportation, und Andreas Weibel, CFO ad interim, wird neu auch Roger Albrecht der Gruppenleitung angehören. Mit seinem Eintritt übernimmt er Anfang 2027 die CEO-Funktion von Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli. Er hat diese seit dem 1. April 2026 interimistisch wahrgenommen und damit während der Übergangsphase die Führung des Unternehmens sichergestellt und dessen Weiterentwicklung vorangetrieben.

Kontakt
Roger Müller
Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com
 

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3’000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Stories
Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KOMAX Holding AG
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
ISIN: CH0010702154
Valorennummer: 907324
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900UID9PCQXLG9479
EQS News ID: 2428184

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428184  04.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Komax AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Komax AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’696.87 19.38 SABWMU
Short 16’002.53 13.85 SCTYBU
Short 16’613.16 8.89 S3BJZU
SMI-Kurs: 15’019.63 05.11.2026 11:45:47
Long 14’426.43 19.26 SGWFBU
Long 14’105.98 13.72 S3BFPU
Long 13’520.23 8.94 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Komax AG 73.40 1.52% Komax AG

Komax am 04.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.