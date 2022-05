Komax baut Angebot in Indien aus

Dierikon (awp) - Der Maschinenhersteller Komax baut sein Testing-Geschäft in Indien aus. Dazu gründete das Unternehmen aus Dierikon die Gesellschaft Testing India. Diese nahm Anfang Mai im indischen Pune ihre Betrieb auf, wie Komax am Donnerstag mitteilte.

Bisher hatte Komax die Systeme für ihre indischen Testing-Kunden am Produktionsstandort in China produziert. Mit der neuen Gesellschaft soll die Nähe zu den Kunden in Indien gestärkt werden. Man sein nun daran in Pune, die Technologie und Produktion von Prüfsystemen schrittweise hochzufahren, heisst es. Komax will sich dadurch, besser im "Wachstumsmarkt Indien" Indien positionieren.

