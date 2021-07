Komax-Aktien auf Kaufzetteln: Komax rechnet mit starkem zweitem Halbjahr

In den ersten sechs Monaten sei der Auftragsbestand so stark gestiegen, dass das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte nun eine deutliche Umsatzsteigerung erwartet. Konkret nahm der Bestellungseingang um 60,4 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr zu.

Und auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2019, also dem Vorkrisenjahr, resultierte eine Steigerung von 11,6 Prozent. Der Gesamtbetrag des Bestellungseingangs beläuft sich den Angaben zufolge auf 230,7 Millionen Franken.

Da sich die Marktsituation allerdings erst im Verlauf des zweiten Quartals deutlich verbessert habe, sei ein grosser Teil der Bestellungen bis Mitte Jahr noch nicht produziert und ausgeliefert worden. Deshalb liege der Umsatz auch im ersten Semester noch unter dem Vorjahresniveau.

Erstes Halbjahr unter 2019

Für das erste Halbjahr bestätigte Komax deshalb seine Erwartungen, wonach der Umsatz rund 10 Prozent unter dem Niveau von 2019 oder dem damaligen Halbjahresumsatzbetrag von 206,7 Millionen Franken liegen werde.

Für das Gesamtjahr erwartet die Gruppe einen Umsatz im Bereich von 2019. Damals hatte der Umsatz 417,8 Millionen Franken betragen. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich die Marktsituation nicht wieder verschlechtere, heisst es im Communiqué. Die Halbjahreszahlen veröffentlicht Komax am 17. August.

Komax-Aktien stark gesucht

Die Komax-Aktien notieren am Donnerstag im Handel deutlich im Plus. Analystenkommentare fallen positiv aus.

Die Komax-Aktie gewinnt via SWX zwischenzeitlich 9,44 Prozent auf 255Franken.

Die Bank Vontobel erachtet die Belebung bei den Aufträgen denn auch als "sehr positives" Zeichen, dass die Kunden wieder die Zuversicht hätten, um in neue Geräte zu investieren. Zudem wirkten sich die höheren Volumen überproportional positiv auf die Gewinne aus, was er in seinen revidierten Schätzungen für 2021 berücksichtige, so der zuständige Analyst.

Allgemein schätze er Komax aufgrund der strukturellen Wachstumstreiber rund um die Automatisierung, die durch die Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren noch beschleunigt würden, so der Vontobel-Experte weiter. Er empfiehlt bei einem Kursziel von 255 Franken die Aktien denn auch weiterhin zum Kauf.

Auch die ZKB spricht von "erfreulichen" Aussichten. Die zu erwartende gute Auslastung dürfte der Profitabilität zuträglich sein, so der zuständige Experte. Er kündigt an, seine Umsatzschätzungen deutlich zu erhöhen, hält aber an seinem Rating "Marktgewichten" fest.

jl/ra

Dierikon (awp)