Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Einbussen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 76,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 76,00 CHF. Bei 76,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145 Stück gehandelt.

Am 30.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 87,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit Abgaben von 46,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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