Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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31.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Komax. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 78,70 CHF.
Die Komax-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 78,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 79,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,00 CHF. Bisher wurden heute 2'220 Komax-Aktien gehandelt.
Am 30.08.2025 markierte das Papier bei 87,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit Abgaben von 48,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 CHF aus.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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