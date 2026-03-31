Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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31.03.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,10 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 49,10 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'890 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 48,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'727 Komax-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 117,40 CHF erreichte der Titel am 31.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 139,10 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 43,20 CHF fiel das Papier am 19.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 12,02 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,48 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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