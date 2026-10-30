Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Komax

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 74,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 73,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,70 CHF. Zuletzt wechselten 983 Komax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 16,98 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 45,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,708 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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