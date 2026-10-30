Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,1 Prozent auf 71,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'831 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 71,90 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'145 Komax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,95 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,708 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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