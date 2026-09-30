Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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30.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Komax zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Komax-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 79,50 CHF.
Bei der Komax-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 79,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 79,50 CHF. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 79,50 CHF ein. Bei 79,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 83,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,03 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 49,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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