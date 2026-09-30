Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Komax-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 79,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'688 Punkten steht. Die Komax-Aktie legte bis auf 80,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 78,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'822 Komax-Aktien.

Bei 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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