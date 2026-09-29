Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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29.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Komax
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Komax. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 77,30 CHF.
Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 77,30 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,30 CHF aus. Mit einem Wert von 78,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,87 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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