Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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29.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Komax zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 80,90 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,5 Prozent auf 80,90 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 82,50 CHF zu. Bei 78,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 18'661 Komax-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,21 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 100,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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