Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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29.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Komax zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 81,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,7 Prozent auf 81,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 81,60 CHF. Mit einem Wert von 78,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 7'534 Stück.
Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 100,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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