Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 238,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'066 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 240,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,50 CHF. Zuletzt wechselten 3'659 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 29,14 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 214,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 11,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Komax rechnen Experten am 20.08.2024.

Redaktion finanzen.ch