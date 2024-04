Komax Aktie News: Komax gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 1,8 Prozent auf 161,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'154 Punkten steht. Bei 162,00 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 160,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'947 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei 249,50 CHF markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 154,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 4,58 Prozent sinken.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Komax am 13.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2024 7,92 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch