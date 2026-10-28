Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 74,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 74,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'524 Komax-Aktien.

Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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