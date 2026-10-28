Komax Aktie News: Komax am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 75,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,00 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,30 CHF. Zuletzt wechselten 1'429 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 46,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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