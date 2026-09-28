Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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28.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 77,40 CHF.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 77,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Komax-Aktie bisher bei 77,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 CHF. Bisher wurden heute 3'534 Komax-Aktien gehandelt.
Bei 83,50 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,88 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 47,93 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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