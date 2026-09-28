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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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28.09.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kurseinbussen

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Komax gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,20 CHF ab.

Komax
75.65 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 75,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'821 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 74,00 CHF ein. Bei 74,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1'699 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 46,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’949.29 28.09.2026 13:54:38
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 9.00 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Komax AG 76.10 0.53% Komax AG

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