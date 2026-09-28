Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kurseinbussen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 75,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'821 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 74,00 CHF ein. Bei 74,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1'699 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 46,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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