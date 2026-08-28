Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag stärker

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 76,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 76,60 CHF. Bei 76,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 140 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,39 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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