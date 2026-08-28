Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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28.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von Komax zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 76,20 CHF.
Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 76,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Komax-Aktie bei 77,50 CHF. Bei 76,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 3'573 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 88,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 15,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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