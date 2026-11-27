Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 68,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'860 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 68,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 230 Stück.

Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 27,09 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 41,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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