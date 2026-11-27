Um 16:28 Uhr wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 69,30 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'897 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 70,60 CHF. Bei 68,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'902 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 41,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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