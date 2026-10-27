Komax Aktie News: Komax tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 75,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 75,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 106 Komax-Aktien.

Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,69 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo