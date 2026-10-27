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27.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 75,90 CHF ab.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 75,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 75,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'802 Komax-Aktien.
Bei 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 46,90 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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