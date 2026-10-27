Komax Aktie News: Komax tritt am Mittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 76,70 CHF zeigte sich die Komax-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'584 Punkten tendiert. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,80 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Komax-Aktie bisher bei 75,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 785 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,17 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,46 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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