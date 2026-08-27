Komax Aktie News: Komax am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 75,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'317 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,60 CHF aus. Mit einem Wert von 74,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 Komax-Aktien.

Bei einem Wert von 88,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 87,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 CHF belaufen.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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