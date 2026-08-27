Komax Aktie News: Komax tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 76,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 76,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'174 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 88,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 15,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 89,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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