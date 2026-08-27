Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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27.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Komax legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 76,00 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 76,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'328 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 76,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'783 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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